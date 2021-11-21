«Ростов» сыграл вничью с «Уфой» в матче 15-го тура РПЛ

Фото: ФК "Ростов".

«Ростов» и «Уфа» сыграли вничью в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла 21 ноября на «Ростов Арене».

Счет открыли уфимцы. Первый гол забил Гамид Агаларов, ему удалось пробить ворота с трех метров. Однако после судья усмотрел нарушение со стороны игрока и назначил пенальти в ворота «Уфа». Реализовал его Дмитрий Полоз. Первый тайм завершился со счетом 1:1.

Почти сразу после начала второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота «Ростова». Гамид Агаларов оформил дубль — 1:2. Однако спустя несколько минут «желто-синие» сравняли счет. Адмквист пробил в нижний дальний угол.

Ни одной из команд так и не удалось вырваться вперед. Игра завершилась со счетом 2:2.