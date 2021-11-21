Из-за Западной хорды в Ростове могут вырубить часть Кумженской рощи

Западная хорда может пройти не по Всесоюзной, а через Кумженскую рощу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти предложили обновленный дорожный проект Западной хорды. Часть ростовского кольца может пройти через Кумженскую рощу, а это грозит ее вырубкой. Соответствующие изменения в генплан города обсудили на публичных слушаниях.

Согласно действующим документам, хорда возвращается с левого берега на Всесоюзную и Назадзе, а дальше — на Западный мост. Обновленный проект предполагает, что эта часть ростовского кольца пройдет через Кумженскую рощу, а не по Всесоюзной.

В этом случае если изменения будут приняты, в роще вырубят уничтожено 7% зеленых насаждений. Однако, как сообщил Руководитель ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект» Николай Амирян, в противном случае будет снесено несколько сотен домов.

— Если бы мы пошли по тому плану, который есть сейчас, мы должны были бы снести почти 300 домов, а внося изменения, снесем только около 30. Если взять общую площадь зеленых насаждений в Кумженской роще, мы убираем 7% площади, — пояснил Николай Амирян.