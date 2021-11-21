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Происшествия21 ноября 2021 15:20

Видео ДТП с тремя погибшими в Таганроге: среди жертв — 14-летний подросток

Появились фото и видео ДТП с тремя погибшими в Таганроге
Михаил СТРИЖЕВ
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Появились фото и видео ДТП с участием грузовика в Таганроге. В аварии погибли три человека, среди которых ребенок.

Напомним, авария произошла 21 ноября на Николаевском шоссе. Как рассказали в донской Госавтоинспекции, «ВАЗ-2107» вылетел на встречную полосу и врезался в «ДАФ». После этого легковушка столкнулась с «Ладой Гранта», которая двигалась в попутном направлении. В ДТП погибли водитель ВАЗа и два его пассажира, один из которых — 14-летний подросток.

На кадрах с места аварии видно, что ВАЗ получил серьезные механические повреждения. Передняя часть авто оказалась практически полностью разрушена.

По факту ДТП начала проверку прокуратура. Надзорное вндомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье 264.