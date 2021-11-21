Видео ДТП с тремя погибшими в Таганроге: среди жертв — 14-летний подросток

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Появились фото и видео ДТП с участием грузовика в Таганроге. В аварии погибли три человека, среди которых ребенок.

Напомним, авария произошла 21 ноября на Николаевском шоссе. Как рассказали в донской Госавтоинспекции, «ВАЗ-2107» вылетел на встречную полосу и врезался в «ДАФ». После этого легковушка столкнулась с «Ладой Гранта», которая двигалась в попутном направлении. В ДТП погибли водитель ВАЗа и два его пассажира, один из которых — 14-летний подросток.

На кадрах с места аварии видно, что ВАЗ получил серьезные механические повреждения. Передняя часть авто оказалась практически полностью разрушена.

По факту ДТП начала проверку прокуратура. Надзорное вндомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье 264.