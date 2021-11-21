В магазинах Ростовской области поймали более 20 покупателей без масок

Нарушение масочного режима влечет административную ответственность.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В магазинах Ростовской области прошли массовые рейды по соблюдению ковидных ограничений. Проверяющие выявили десятки нарушителей масочного режима.
Как сообщает «ДОН 24», проверки состоялись в супермаркетах «Магнит» и «Пятерочка» в Белой Калитве, Гукове, станицах Милютинской, Обливской, Вешенской и других.
Нарушителей также ловили в магазинах в городе Гуково, станице Вешенской и поселке Орловском.
Всего полицейские выявили более 20 нарушителей.
Напомним, нарушение масочного режима влечет административную ответственность по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Гражданам грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.