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Общество21 ноября 2021 17:16

В магазинах Ростовской области поймали более 20 покупателей без масок

Массовые рейды прошли в ряде городов и районов донского региона
Михаил СТРИЖЕВ
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Нарушение масочного режима влечет административную ответственность.

Нарушение масочного режима влечет административную ответственность.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В магазинах Ростовской области прошли массовые рейды по соблюдению ковидных ограничений. Проверяющие выявили десятки нарушителей масочного режима.

Как сообщает «ДОН 24», проверки состоялись в супермаркетах «Магнит» и «Пятерочка» в Белой Калитве, Гукове, станицах Милютинской, Обливской, Вешенской и других.

Нарушителей также ловили в магазинах в городе Гуково, станице Вешенской и поселке Орловском.

Всего полицейские выявили более 20 нарушителей.

Напомним, нарушение масочного режима влечет административную ответственность по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Гражданам грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.