В магазинах Ростовской области поймали более 20 покупателей без масок

Нарушение масочного режима влечет административную ответственность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В магазинах Ростовской области прошли массовые рейды по соблюдению ковидных ограничений. Проверяющие выявили десятки нарушителей масочного режима.

Как сообщает «ДОН 24», проверки состоялись в супермаркетах «Магнит» и «Пятерочка» в Белой Калитве, Гукове, станицах Милютинской, Обливской, Вешенской и других.

Нарушителей также ловили в магазинах в городе Гуково, станице Вешенской и поселке Орловском.

Всего полицейские выявили более 20 нарушителей.

Напомним, нарушение масочного режима влечет административную ответственность по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Гражданам грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.