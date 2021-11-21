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Общество21 ноября 2021 18:37

В Ростове троллейбус № 9 продлят до «Меги»

Планируется также увеличить выпуск транспорта на других маршрутах
Михаил СТРИЖЕВ
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Изменения планируется реализовать к 2023 году.

Изменения планируется реализовать к 2023 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове троллейбусный маршрут № 9 могут продлить до ТЦ «Мега». Об этом говорится в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростов-на-Дону» на 2021-2025 годы и прогнозный период до 2035 года.

Сейчас троллейбус № 9 двигается по маршруту Главный ж/д вокзал — Поселок Пилотов. Согласно документам, к 2023 году транспорт будет ходить по проспекту Аксайский с конечной остановкой у ТЦ «Мега».

Кроме того, к этому году власти планируют увеличить выпуск троллейбусов № 7, 8, 12 и 22.

Напомним, программу комплексного развития транспорта депутаты городской Думы одобрили в октябре.