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Общество21 ноября 2021 19:52

В Ростовской области планируют увеличить зарплаты учителей на 50%

Для молодых специалистов хотят сделать 10% надбавки
Михаил СТРИЖЕВ
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Власти хотят повысить оклады педагогам.

Власти хотят повысить оклады педагогам.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области планируют увеличить зарплаты учителей. Расходы в образовательной сфере обсудили на заседании в региональном Заксобрании.

Комитет по образованию рекомендовал правительству ко второму чтению бюджета предусмотреть расходы с учетом роста фонда оплаты труда.

Основное, о чем здесь идет речь, – рост на 50 % базовых окладов, а значит, вырастает гарантированная доля заработной платы педагогов и учебно-воспитательного персонала, — прокомментировала председатель комитета Светлана Мананкина.

По ее словам, часть расходов нужно также предусмотреть расходы на дополнительные выплаты молодым специалистам. Речь идет о 10% надбавках специалистам младше 35 лет.