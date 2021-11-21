В Ростовской области планируют увеличить зарплаты учителей на 50%

Власти хотят повысить оклады педагогам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области планируют увеличить зарплаты учителей. Расходы в образовательной сфере обсудили на заседании в региональном Заксобрании.

Комитет по образованию рекомендовал правительству ко второму чтению бюджета предусмотреть расходы с учетом роста фонда оплаты труда.

Основное, о чем здесь идет речь, – рост на 50 % базовых окладов, а значит, вырастает гарантированная доля заработной платы педагогов и учебно-воспитательного персонала, — прокомментировала председатель комитета Светлана Мананкина.

По ее словам, часть расходов нужно также предусмотреть расходы на дополнительные выплаты молодым специалистам. Речь идет о 10% надбавках специалистам младше 35 лет.