Погода в Ростове-на-Дону на 22 ноября 2021: каким будет начало недели

Отдельные районы области накроет туман. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 22 ноября 2021: публикуем прогноз ростовского гидрометцентра. Рассказываем, чего ждать ростовчанам в первый рабочий день.

В донской столице ночью температура может снизиться до +4 — 6 градусов. В течение дня потеплеет до +9 — 11. Серьезных осадков не ожидается. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Утром и днем порывы могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду.

По Ростовской области в понедельник прогнозируют дожди. Ночью и утром отдельные районы накроет туман. Ветер может усиливаться до 15 — 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2 — 7 градусов, при прояснениях — до -2. Днем столбик термометра поднимется до +5 — 10 градусов, по югу — до +14.