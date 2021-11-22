Отключение света в Ростове-на-Дону 22 ноября 2021 года: сотням горожан предстоит остаться без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 22 ноября 2021 года: в начале рабочей недели сотням горожан предстоит остаться без электроэнергии. Свет пропадет в домах жителей разных районов города.

Причиной отключений было названо проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 22 ноября, с 8 до 17 часов свет отключат на ул. Подъездная 2-4А; ул. Шеболдаева 26-32А; пер. Педагогический 30-48, 33-47.

С 9 до 15 часов электричества не будет на ул. Локомотивная 1-39; пер. Приволжский 2-6а, 14, 16, 1-9, 9а; ул. Катаева 9-65, 2-24, 32-40; ул. Черепахина 5-31, 2-14; ул. Н.Ополчения 12-26; ул. Варфоломеева 1-13, 12-32; пер. Пешеходный 1-9, 2-12.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Думенко 13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 15, 15Б; ул. Лелюшенко 19Ж, 19К; ул. Каскадная 260; пер. Днепровский 141; ул. Каяльская 8-114; ул. Путевая 1-49; ул. 3-я Левая 1-41, 2-40; 5-я улица 1-9; ул. Красноаксайская 28-32; ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-9, 2-28; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-40; ул. Солидарности 1-125, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72; ул. А. Блока 1-39, 2-36; ул. Шатурская 1-21, 2-16; ул. Я. Колоса 9-25, 10-30; пер. Гельца 17-35, 12-26; ул. Чистопольская 1-13, 2-48; ул. Балка; ул. Смены 9-19, 2-26; ул. Раздорская 1-9; пер. Каменский 1-9, 2-10; пер. Мигулинский 1-9, 2-12; пер. Гуковский 1-7, 2-10.

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