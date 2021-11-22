Дезинфекционные средства за 3,5 миллиона рублей закупит ростовская больница

Дезинфекционные средства закупит ростовская больница Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовская городская больница №7 закупит на 2022 год дезинфекционные средства. На их поставку планируется потратить почти три с половиной миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие принять участие могут подать заявку до 29 ноября. Затем после работы комиссии будет определен победитель. Ему предстоит обеспечить больницу дезинфекционными средствами на весь 2022 год. Поставку необходимо будет осуществлять в течение всего года в течение пяти дней после поступления заявки от заказчика.

Финансирование будет осуществляться за счет средств, полученных на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.

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