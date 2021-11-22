Масштабные отключения света ждут таганрожцев

В Таганроге отключат свет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге массовые отключения электричества ожидаются в первый рабочий день недели. Об этом сообщили в компании "Россети Юг". Стоит отметить, что все отключения будут плановыми.

В понедельник, 22 ноября, с 9 до 12 часов электричество отключат на ул. Петровская, пер. Тургеневский 11.

С 9 до 17 часов отключения ожидаются в пер. 14-м Новом, пер. 15-м Новом, пер.Веселом, ул. Дачной.

А с 13:30 до 16:30 часов света не будет по ул. 3-й Котельной 5, 6, 7, ул. Артиллерийской, ул. Железнодорожной, пер. 1-м Артиллерийскому 2, 3, ул. Выгонной (от пер. 3-го Артиллерийского до пер. 7-го Артилерийского), пер. 3-й Артиллерийский 21, 21А, школа № 25, магазин "Багира", пер. 7-й Артиллерийский 29, ул. 1-й Котельной 69.

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