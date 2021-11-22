Мужчина ушел из дома 12 ноября. Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области разыскивают 25-летнего Дмитрия Фомина, который ушел из дома в Красном Сулине 12 ноября и все еще не вернулся. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в синюю ветровку с капюшоном, черный пуловер, синие джинсы, обут в белые кроссовки.

Если вы видели Дмитрия Фомина или знаете, где он находится, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».

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