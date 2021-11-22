Наркосклад с 20 банками марихуаны нашли в доме у жителя Ростовской области

Горе-бизнесмен замаскировал банки с «травой» под законсервированные соления. Фото: пресс-служба управления МВД России по РО

В Ростовской области у 35-летнего жителя Таганрога нашли дома 21 банку с 10 кг марихуаны. Мужчина пояснил, что эти запасы он собрал для личного употребления. Однако полицейские в это не поверили и завели дело по статье «Покушение на сбыт в крупном размере».

Детали рассказали в пресс-службе донского управления МВД. Так, по данным ведомства, нарушителя сначала поймали на попытке наркоторговли. После этого в его доме решили провести обыск и во время осмотра комнат обнаружили целый склад с запрещенным веществом. Горе-бизнесмен замаскировал банки с «травой» под законсервированные соления.

Откуда злоумышленник мог взять такое количество марихуаны уже выясняют следователи. Задержанного мужчину взяли под стражу.

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