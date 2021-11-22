Сотни жителей Ростова оставят без воды 24 и 25 ноября

Отключения произведут из-за технических работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько улиц донской столицы 24 и 25 ноября оставят без воды. Об этом предупредили в пресс-службе «Ростовводоканала».

Так, с 8.30 24 ноября до 8 часов 25 ноября подачу ресурса прекратят в следующих границах: Оганова - Малиновского, Таганрогское шоссе - Тимошенко, Болгарстрой и Стройгородок, от Литовской до ж/д путей, от Попутной до Революционной, ст. Дон Подход, ст. Коммунальщик, ст. Строитель, ст. Экспресс, жк. Соловьиная роща.

Кроме того, с 8.30 до 20 часов 25 ноября воду перекроют в границах: от Шолохова до Текучева, от Энергетиков до Театрального, на Текучева от № 219 до площади Химиков.

Отключения произведут из-за технических работ на Энергетиков и в Советском и Октябрьском районах.

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