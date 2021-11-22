Еще 653 жителя Ростовской области заболели COVID-19 к утру 22 ноября

В лабораториях региона за сутки провели 12280 тестов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки подтвердили 653 случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 4054. Об этом утром 22 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 193. На втором месте находится Таганрог, там 36 случаев. Далее идут Шахты - 33, Волгодонск - 30, Новочеркасск - 22, Аксайский район - 19, Красносулинский район - 16, Азовский район - 15, Новошахтинск - 14, Мясниковский район - 13.

По 12 случаев в Азове, Каменске-Шахтинском, Белокалитвинском и Зимовниковском районах, по 11 в Миллеровском и Неклиновском районах, в Батайске, в городе Зверево, Кагальницком, Октябрьском, Сальском и Тарасовском районах - по 9. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в Куйбышевском, Советском и Усть-Донецком районах.

Лечение в стационарах получает 4241 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 40 человек, на неинвазивной ИВЛ - 362.

Зарегистрировали за еще 36 умерших с COVID-19. Это 21 женщина 37, 57, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 77, 81, 82, 84, 97 лет, а также 15 мужчин 44, 61, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 75, 81, 84, 93 лет, все - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами пандемии стали 8427 жителей Дона.

В лабораториях региона за сутки провели 12280 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 306,9.

Прививки сделали 1799,7 тысячи человек, за сутки - 5236. Завершили вакцинацию - 1731,95 тысячи человек, за сутки - 5115.

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