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Происшествия22 ноября 2021 9:23

В Ростовской области за сутки умерли еще 36 пациентов с COVID-19

Речь идет 21 женщине и 15 мужчинах
Ангелина СКИБА
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За сутки в регионе подтвердили еще 653 случая COVID-19

За сутки в регионе подтвердили еще 653 случая COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за сутки умерли еще 36 пациентов с COVID-19. Информацию об этом сегодня, 22 ноября, опубликовали на сайте донского правительства.

- Скончались 21 женщина в возрасте от 37 до 97 лет, а также 15 мужчин от 44 до 93 лет. У всех погибших были хронические заболевания. Всего жертвами пандемии стали 8427 жителей Дона, - говорится в сообщении.

В больницах врачи сейчас наблюдают за 4241 поступившим. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 40 человек, на неинвазивной ИВЛ - 362. Кроме того, за прошедшие сутки в регионе подтвердили еще 653 случая заболевания COVID-19.

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