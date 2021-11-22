За сутки в регионе подтвердили еще 653 случая COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за сутки умерли еще 36 пациентов с COVID-19. Информацию об этом сегодня, 22 ноября, опубликовали на сайте донского правительства.

- Скончались 21 женщина в возрасте от 37 до 97 лет, а также 15 мужчин от 44 до 93 лет. У всех погибших были хронические заболевания. Всего жертвами пандемии стали 8427 жителей Дона, - говорится в сообщении.

В больницах врачи сейчас наблюдают за 4241 поступившим. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 40 человек, на неинвазивной ИВЛ - 362. Кроме того, за прошедшие сутки в регионе подтвердили еще 653 случая заболевания COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще 653 жителя Ростовской области заболели COVID-19 к утру 22 ноября

Новые случаи подтвердили в 55 территориях Дона (подробности)