7 лет колонии за дерзкую кражу получил житель Ростовской области

К этому моменту приговор в законную силу еще не вступил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области мужчина получил 7 лет колонии строгого режима за дерзкое ограбление ювелирного магазина. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как пояснили в инстанции, бандит совершил нападение в Морозовске в сентябре 2020 года. Он зашел в торговую точку на лице Подтелкова и сразу же направился к директору. Без лишних разговоров грабитель ударил жертву, предположительно, электрошокером в шею и бедро, а потом забрал украшения на 734 389 рублей и сбежал.

Однако радовался добыче мужчина недолго, его в итоге вычислили и задержали. Наказание определили около недели назад, 17 ноября. Однако к этому моменту приговор в законную силу еще не вступил и его можно оспорить.

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