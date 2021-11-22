Шестеро студентов калмыкского медицинского колледжа отправились на стажировку в Коммунарку

Шестеро калмыкских студентов отправились на практику в Коммунарку. Фото: аккаунт медколледжа в Инстаграм

В Калмыкии шестеро лучших студентов медицинского колледжа имени Т. Хахлыновой отправились на стажировку в городскую клиническую больницу Москвы № 40 - Коммунарку. Об этом сообщается в официальном аккаунте учебного заведения в Инстаграме.

В сентябре главврач этого медицинского учреждения Денис Проценко посетил учебное заведение и пригласил студентов на практику в Коммунарку. Перед поездкой желающим предстояло подать заявку, затем продемонстрировать свои базовые медицинские знания на этапе практических манипуляций и, наконец, пройти собеседование. Пройдя весь этот путь на отлично, шесть лучших студентов калмыцкого колледжа отправились на практику в Москву.

В рамках стажировки студенты смогут поработать в многопрофильной больнице, которая оснащена лучшим медоборудованием, по последнему слову техники. Кроме того, им доведется посмотреть как устроены рабочие процессы в медицинских учреждениях Москвы.

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