Трагедию в станице Бессергеневской будет расследовать отдел особо важных дел СК

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Детали трагедии, которая произошла в станице Бессергеневской Ростовской области, теперь будут выяснять сотрудники регионального отдела особо важных дел. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета.

Речь идет о гибели уже троих девочек 6, 7 и 8 лет. Еще один ребенок и приемные родители попали в реанимацию. Причины произошедшего еще неизвестны, их уточняют. Пока называют несколько версий, в том числе отравление продуктами питания и угарным газом.

Первой о несчастье узнала специалист местного фельдшерско-акушерского пункта. Вчера, 21 ноября, женщина пришла на вызов к семье и обнаружила одну умершую девочку и ее родственников в тяжелом состоянии. Медик сразу же вызвала скорую. Уже в больнице умерли еще две девочки.

Сейчас сотрудники Следкома продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Осмотр на месте ЧП уже провели криминалисты. Помогают сотрудники Роспотребнадзора, они проверяют продукты питания, изъятые из дома. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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