169 нарушителей без масок поймали за неделю в автобусах Ростова

По всем нарушениям составили протоколы. Фото: сайт администрации Ростова

В общественном транспорте Ростова за неделю поймали 169 безмасочников. По всем случаям составили протоколы. Теперь нарушителям грозят административные штрафы, сообщили в городской администрации.

Как уточнили власти, всего участники рейдов с проверкой обошли 3 203 салона. Наказали только пассажиров, у водителей маски были при себе.

Кроме этой проверки, свой мониторинг также провели сотрудники транспортных предприятий. Они осмотрели 2 616 машины, оценивали соблюдение санитарных норм. По итогам этой проверки водители получили 12 дисциплинарных взысканий.

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