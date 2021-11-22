Третью неделю калмыцкие спасатели разыскивают в Каспийском море пропавшего рыбака

В Калмыкии ищут пропавшего рыбака. Фото: администрация Лаганского района

В Каспийском море калмыцкие спасатели уже третью неделю проводят поисковые мероприятия, чтобы установить местонахождение пропавшего рыбака. Об этом сообщили в администрации Лаганского РМО.

Лодка выехавшего на промысел рыбака была обнаружена пустой и стоящей на якоре у одного из островов. Но самого любителя порыбачить в ней не было и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Знакомые утверждают, что он выехал на рыбалку один и исчез.

- Накануне в акватории Каспия работала поисковая бригада из сотрудников ГИМС, рыбоохраны, и 3 водолазных специалистов из ПСП КУ РК «Центр гражданской защиты». Было обследовано почти 600 квадратных метров. К сожалению, поиски результатов не дали, - говорится в тексте сообщения.

Поиски планируется продолжать и дальше.

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