В Новочеркасске юношей 16 и 17 лет задержали с партией наркотиков

Сейчас молодые люди находятся под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске двоих юношей 16 и 17 лет поймали с наркопакетиками, которые они, по всей видимости, собирались продать. Теперь молодые люди находятся под стражей, возбуждено дело, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

В ведомстве уточнили, что подозреваемых поймали с поличным, когда они пытались продать запрещенные вещества. После этого выяснилось, что несостоявшиеся дилеры отважились на подобный заработок после беседы с незнакомцем в Интернете. Они быстро договорились о сотрудничестве.

После этого для новых распространителей в закладке оставили пакетики с более 6 гр наркотика, юноши получили задание распространить это вещество в Новочеркасске.

- Сейчас еще идет следствие, выясняются все обстоятельства дела. Специалисты устанавливают личность человека, причастного к преступления, - добавили в Следкоме.

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