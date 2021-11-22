Ростовчанку, купившую в интернете фальшивки, задержали полицейские

Липовые банкноты нашли и дома у подозреваемой
Фото: Николай ХИЖНЯК
В донской столице 37-летняя местная жительница попалась на сбыте поддельных купюр, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Задержанная купила в сети восемь поддельных банкнот номиналом в пять тысяч рублей. Одной из купюр ростовчанка расплатилась в табачном ларьке, а после попросила своего знакомого оформить доставку еды и передала ему для оплаты две фальшивки. После этого подозреваемую и задержали полицейские. При обыске в ее квартире нашли липовые банкноты, которые злоумышленница не успела поменять на настоящие.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Если суд признает вину, то женщина может сесть в тюрьму на сроком до восьми лет.
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