Ростовчанку, купившую в интернете фальшивки, задержали полицейские

Липовые банкноты нашли и дома у подозреваемой Фото: Николай ХИЖНЯК

В донской столице 37-летняя местная жительница попалась на сбыте поддельных купюр, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Задержанная купила в сети восемь поддельных банкнот номиналом в пять тысяч рублей. Одной из купюр ростовчанка расплатилась в табачном ларьке, а после попросила своего знакомого оформить доставку еды и передала ему для оплаты две фальшивки. После этого подозреваемую и задержали полицейские. При обыске в ее квартире нашли липовые банкноты, которые злоумышленница не успела поменять на настоящие.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если суд признает вину, то женщина может сесть в тюрьму на сроком до восьми лет.

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