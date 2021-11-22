Пешеходам следует переходить проезжую часть только в разрешенных местах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня ночью и утром 23 ноября в Ростове ожидается туман. Об этом предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС. Информацию опубликовали на сайте администрации донской столицы.

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными. Обычно при резком снижении видимости на дорогах увеличивается количество различных аварий.

Чтобы не допустить трагических ситуаций, автолюбители должны строго выполнять правила дорожного движения и выдерживать безопасную скорость. Нужно использовать противотуманные фары. В салоне все должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Пешеходам следует переходить проезжую часть только в разрешенных местах, лучше выбирать одежду со светоотражающими элементами. При этом все действия должны быть понятны и предсказуемы для водителей.

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Это произойдет из-за технических работ (подробности)