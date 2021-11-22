Руководителям частных школ самим нужно будет подать списки на бесплатное питание младшеклассников

С третьей четверти дети из частных школ также будут получать горячее питание бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с 1 января 2022 года начнет действовать новая мера поддержки для семей, где воспитывают младшеклассников. Так, ученики начальной школы частных школ наравне с учащимися общеобразовательных заведений получат право на бесплатное горячее питание. Об этом в прямом эфире телепрограммы «О главном» напомнил губернатор Василий Голубев в ответ на вопрос одной из зрительниц когда нужно подавать заявление на компенсацию.

- Мы создаем равные возможности для всех обучающихся. В бюджете региона эта сумма заложена, - прокомментировал глава региона.

Также Василий Юрьевич обратил внимание, что этот вопрос касается не только родителей, но и руководство частных образовательных учреждений, которые должны собрать информацию о количестве учеников, имеющих право на бесплатное горячее питание и передать эти данные в минобр.

- Мера носит заявительный характер, - напомнил Василий Юрьевич.

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