Руководителям частных школ самим нужно будет подать списки на бесплатное питание младшеклассников

С третьей четверти дети из частных школ также будут получать горячее питание бесплатно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области с 1 января 2022 года начнет действовать новая мера поддержки для семей, где воспитывают младшеклассников. Так, ученики начальной школы частных школ наравне с учащимися общеобразовательных заведений получат право на бесплатное горячее питание. Об этом в прямом эфире телепрограммы «О главном» напомнил губернатор Василий Голубев в ответ на вопрос одной из зрительниц когда нужно подавать заявление на компенсацию.
- Мы создаем равные возможности для всех обучающихся. В бюджете региона эта сумма заложена, - прокомментировал глава региона.
Также Василий Юрьевич обратил внимание, что этот вопрос касается не только родителей, но и руководство частных образовательных учреждений, которые должны собрать информацию о количестве учеников, имеющих право на бесплатное горячее питание и передать эти данные в минобр.
- Мера носит заявительный характер, - напомнил Василий Юрьевич.
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