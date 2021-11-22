Пять городов донского региона защитили свои проекты в Сколково

Пять городов представили свои проекты в Сколково. Фото: скриншот эфира программы "О главном"

На днях в Сколково пять городов Ростовской области достойно представили свои проекты. В мероприятии приняли участие Ростов-на-Дону, Волгодонск, Таганрог, Шахты и Новочеркасск. О прошедших защитах подробнее рассказал в эфире программы "О главном" губернатор Василий Голубев.

- Ростов говорил о создании креативных пространств и модернизации транспортной системы. Таганрог затронул тему модернизации как туристического центра. Волгодонск планирует стать центром биотехнологий, - сообщил глава региона.

Новочеркасск благоустроит в городе комфортную городскую среду, а затем здесь начнется строительство нового микрорайона и, возможно, реализуется проект «Донской экспресс». Именно он и позволит местным жителям удобнее добираться в центр области и аэропорт "Платов". Шахты трансформируют территорию, где раньше находились угледобывающие шахты, в зеленые зоны.

- Теперь мы ждем решения конкурсной комиссии. Если победим в одном из проектов, получим средства на реализацию, - подытожил губернатор.

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