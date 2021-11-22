Итоги "Транспортной недели" подвел губернатор донского региона Василий Голубев

Василий Голубев рассказал об итогах "Транспортной недели". Фото: скриншот эфира телепередачи "О главном"

Об итогах и подписанных соглашениях на Международном форуме «Транспортная неделя» рассказал донской губернатор Василий Голубев в эфире телепрограммы "О главном".

- Было подписано пять соглашений. Общий объем инвестиций составил более 84 миллиардов рублей. Все они пойдут на развитие транспорта. Ростов подписал соглашение с компанией "Синара" на модернизацию действующих и строительство новых трамвайных путей. У нас сейчас 51 км, а будет порядка 120 км, - рассказал глава региона.

Власти сейчас имеют возможность получить кредит из федерального бюджета объемом 15 миллиардов для начала работы. Но времени на воплощение проекта в жизнь очень мало. Так 2022 год уйдет на активную подготовку - оформление документов и точное понимание объемов финансирования.

- Это не 30-е годы, это ближайшие 3 года, в 2024 году. Первые скоростные трамваи пойдут по Ростову в 2024 году, - отметил Голубев.

Кроме того, будет реализован проект, который замкнет Ростовское транспортное кольцо с Аксайским обходом и таким образом получится новое кольцо. Авиакомпания "Азимут" запустит рейс из Ростова за пределы страны и на дальний восток. Новые направления откроют из донской столицы и "Иркутские авиалинии". А также в рамках "Транспортной недели" было подписано соглашение с Москвой о реализиации проекта "СберТройка". Дончане смогут оплачивать ей проезд в общественном транспорте.

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