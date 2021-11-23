Отключение света в Ростове-на-Дону 23 ноября 2021 года: электроэнергию отключат в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 23 ноября 2021 года: в донской столице ожидаются массовые отключения электричества. В городе будут обесточены разные районы. Без света местные жители останутся на несколько часов.

Причиной отключений было названо проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 23 ноября, с 9 до 15 часов отключения света ожидаются ул. Катаева 125-155, 100-124; ул. Черепахина 72-94; 2-ой переулок 13-19, 12-16; ул. Катаева 91-123, 68-98; ул. Варфоломеева 51-75, 58-92; 2-ой переулок 1-11, 2-160; ул. Варфоломеева 79-97, 94-128; ул. Малюгиной 63-83, 44-68; пер. Скрыпника 1-11, 2-10; пер. Гвардейский 27-37; пер. Ученический 1-21, 2-20; ул. Филимоновская 2-18; ул. Эстонская 1-47; 1-й переулок 1-9, 2-12; ул. Сиверса 14-16, 30.

С 9 до 16 часов электричество отключат ул. Б.Садовая 79-83; ул. Чехова 31-35, 48-52.

С 9 до 17 часов обесточат просп. Мира 11-21, 8-24; ул. Инструментальная 11-49, 8-18; пер. Сборный 2-44; пер. Деревообделочный 1-15, 2-14; ул. Промышленная 24-54, 1-47; ул. Металлургическая 22-24; ул. Новая 1-27, 2-10; ул. Селиванова 35-49; ул. Ищенко 2-8, 5-15; ул. Ивахненко 2-10, 7-11; пер. Столярный 1-11, 2-12; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6; ул. Селиванова 35-49; ул. Ищенко 2-8, 5-15; ул. Ивахненко 2-10,7-11; пер. Столярный 1-11,2-12; просп. Мира 11-21; ул. Промышленная 1-35,24-42; ул. Инструментальная 11-23.

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