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Общество23 ноября 2021 6:02

Экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер останется под стражей до 24 декабря

Такое решение было принято Ленинским районным судом
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Андрей Майер в СИЗО до 24 декабря

Андрей Майер в СИЗО до 24 декабря

Фото: Правительство РО

В Ростовской области продлили срок пребывания в СИЗО бывшему министру жилищно-коммунального хозяйства Андрею Майеру. Теперь ему предстоит пробыть там уже до 24 декабря. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов донского региона.

- Продлена мера пресечения в виде заключения под стражу Андрею Майеру до 24 декабря включительно, - говорится в тексте сообщения.

Майер был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий. В его деятельности были выявлены нарушения во время благоустройства парка Вересаево. Свою вину бывший чиновник признавать отказывается.

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Он отправится в СИЗО.