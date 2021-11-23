В Ростовской области туман не повлиял на работу аэропорта Платов

Сейчас самолеты прибывают и отправляются в штатном режиме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 ноября туман не повлиял на работу аэропорта Платов в Ростовской области. Сейчас самолеты прибывают и отправляются в штатном режиме, однако ранее отменили два рейса, сообщили «КП - Ростов-на-Дону» в донской аэрогавани.

Причины отмены маршрутов в Волгоград и Брянск не уточнили, потому что решение принял перевозчик. Пассажиры должны были вылететь по этим двум направлениям в 9 часов утра.

Туман появился ночью и был достаточно сильным рано утром. Он все еще не рассеялся, пока что на улице пасмурно, днем синоптики обещают дождь.

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