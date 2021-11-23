В Ростове застройщик начнет планировку участка около старого автовокзала

Работы на участке не вели около пяти лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова разрешили компании СМУ № 1 провести планировку территории в границах 26-ой Линии - проспекта Шолохова - переулка Кривошлыковского и улицы Буйнакской.

Речь идет о площадке около старого автовокзала, где уже около пяти лет не ведутся работы по возведению жилых многоэтажек. Теперь застройщик на свои средства должен подготовить планировку и передать ее на рассмотрение в городской департамент строительства.

К слову, компания СМУ № 1 получила эту землю на торгах в 2021 году. Ранее постройки на участке возводила «Объединенная дирекция строящихся объектов».

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