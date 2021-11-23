Еще 650 случаев COVID-19 выявили в 54 городах и районах Ростовской области

Охват населения методом ПЦР на 100 тысяч населения - 305,85 Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 650 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 4069. Об этом утром 23 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 190. На втором месте находится Таганрог, там 35 случаев. Далее идут Шахты - 32, Волгодонск - 30, Новочеркасск - 21, Аксайский район - 19, Новошахтинск - 15, по 13 случаев в Азовском, Красносулинском, Миллеровском, Мясниковском и Октябрьском районах, 12 - в Зимовниковском районе. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Милютинском и Советском районах.

Лечение в стационарах получают 4252 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 44 человека, на неинвазивной ИВЛ - 365.

Еще 38 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали в региона за сутки. Скончались 24 женщины 42, 58, 63, 65, 66, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 84, 85, 86 лет, а также 14 мужчин 44, 59, 60, 62, 67, 68, 78, 81, 82, 83, 92 лет, все - с хроническими заболеваниями. Всего жертвами пандемии стали 8465 человек.

В лабораториях за сутки провели 1710 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 305,85.

Прививки сделали 1805,56 тысячи человек, за сутки - 5867. Завершили вакцинацию 1734,56 тысячи человек, за сутки - 2607.

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