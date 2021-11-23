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Происшествия23 ноября 2021 9:23

В Ростовской области к утру 23 ноября умерли 38 пациентов с коронавирусом

Речь идет о 24 женщинах и 14 мужчинах
Ангелина СКИБА
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Всего пандемия унесла жизни 8465 жителей Дона

Всего пандемия унесла жизни 8465 жителей Дона

Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Ростовской области сообщили еще о 38 смертях среди пациентов с коронавирусом. Информацию об этом сегодня, 23 ноября, опубликовали на сайте донского правительства.

Умерли 24 женщины и 14 мужчин. Это люди от 42 до 92 лет с различными хроническими заболеваниями. Всего пандемия унесла жизни 8465 жителей Дона.

В стационарах сейчас находятся 4252 поступивших, из них на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии 44 человека. По состоянию на 23 ноября, подтвердили 650 новых случаев COVID-19. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 4069.

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