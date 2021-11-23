На дорогах Ростова таможенники и ГИБДД «ловили» 80 иностранных автомобилей

Нарушителя во время рейда нашли. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Легковые и грузовые иномарки проверили на дорогах Ростова во время совместного рейда таможенники и ГИБДД. Проверка проводилась, чтобы выявить авто, появившиеся в Ростове с нарушениями правил временного ввоза транспортных средств для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Во время рейда были проверены 80 иностранных автомобилей — и легковых, и грузовых. Иностранным гражданам на временно ввезенных иностранных авто напомнили как не нарушить правила таможенного законодательства.

По итогам рейда выявили один иностранный автомобиль — 18-летнюю «Toyota harrier». Машину передали в пользование другому лицу без соблюдения улових таможенного законодательства. А в отношении иностранца возбудили дело об административном правонарушении, а автомобиль изъяли. Ведется расследование.

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