На улицах Элисты появятся кнопки для вызова полиции

В общественных местах Элисты появятся тревожные кнопки. Фото: администрация Элисты

В столице Калмыкии на некоторых улицах появятся "тревожные кнопки", которые будут использоваться для вызова полиции в экстренных случаях. Об этом сообщили в пресс-службе элистинской администрации.

- На сегодняшний день «тревожная кнопка» системы «Безопасный город» установлена на площади Победы, в культурном комплексе «Пагода Семи дней» и парке «Дружба», - говорится в тексте сообщения.

Эта система станет хорошим помощником для оперативного оповещения о правонарушениях, чрезвычайных ситуациях и преступлениях. Это нововведение значительно обезопасит жизнь местных жителей и поможет предотвратить возможность террористических ситуаций в месте массовых скоплений людей.

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