В Калмыкии пенсионер лишился 1,4 миллиона рублей после звонка мошенника

В Калмыкии пенсионер перевел мошенникам 1,4 миллиона рублей
Фото: Ирина ПОТЕРЯ
В Калмыкии 71-летний пенсионер доверился мошенникам и перевел им более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В местный отдел полиции обратился пожилой мужчина и сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одно из банков. Злоумышленнику удалось втереться в доверие к пенсионеру и выяснить, что у него имеется вклад, на котором лежат 1,4 миллиона рублей. Он тут же сообщил доверчивому жителю Калмыкии, что с его счета только что списался миллион рублей. В целях сохранения оставшихся денег мошенник попросил дедушку перевести их на указанный им счет.
Пенсионер тут же бросился к банкомату, снял деньги и в несколько транзакции зачислил на счета злоумышленника. Так общая сумма похищенного составила 1,4 миллиона рублей.
- По данному факту следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", - говорится в тексте сообщения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дончанин от испуга перевел телефонным мошенникам более полумиллиона рублей.
Они представились сотрудниками банка.