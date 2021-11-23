В Калмыкии пенсионер лишился 1,4 миллиона рублей после звонка мошенника

В Калмыкии пенсионер перевел мошенникам 1,4 миллиона рублей Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Калмыкии 71-летний пенсионер доверился мошенникам и перевел им более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В местный отдел полиции обратился пожилой мужчина и сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одно из банков. Злоумышленнику удалось втереться в доверие к пенсионеру и выяснить, что у него имеется вклад, на котором лежат 1,4 миллиона рублей. Он тут же сообщил доверчивому жителю Калмыкии, что с его счета только что списался миллион рублей. В целях сохранения оставшихся денег мошенник попросил дедушку перевести их на указанный им счет.

Пенсионер тут же бросился к банкомату, снял деньги и в несколько транзакции зачислил на счета злоумышленника. Так общая сумма похищенного составила 1,4 миллиона рублей.

- По данному факту следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", - говорится в тексте сообщения.

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Они представились сотрудниками банка.