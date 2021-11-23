Калмыцкий фонд социального страхования в 2021 году направил более 24 миллионов рублей на родовые сертификаты

В Калмыкии на родовые сертификаты направили более 24 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калмыки за истекший период 2021 года региональный фонд социального страхования направил в медучреждения более 24 миллионов рублей на медицинскую помощь по родовым сертификатам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, оплаченными оказались 7 897 талонов по родовым сертификатам. Наибольшее количество денег пошло на оплату медпомощи в период родов - 12 миллионов рублей. В сумму родового сертификата включалась оплата медицинской помощи при беременности, за первые и вторые шесть месяцев профосмотра ребенка.

- На сегодняшний момент лимиты бюджетных ассигнований освоены почти на 80%. Оставшаяся часть средств пойдет на оплату родовых сертификатов в ноябре и декабре, - говорится в тексте сообщения.

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