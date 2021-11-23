Жители Ростова раскритиковали новый арт-объект в сквере около Дома книги

У пользователей сети появились вопросы к внешнему виду инсталляции. Фото: соцсети

Жители Ростова раскритиковали художественную инсталляцию в сквере около Дома книги на пересечении Буденновского и Большой Садовой. Свои комментарии люди оставили под постом в одном из городских пабликов.

Арт-объект в виде металлической книги с надписью «О, сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух» вызвал много вопросов у ростовчан. Например, некоторые так и не поняли, почему украшение разместили в углу сквера - там, где его никто не станет искать.

Кроме того, у пользователей сети появились вопросы и к внешнему виду инсталляции. Одни сравнили ее с батареей, другие заявили, что невозможно прочитать текст.

- В сквере у Дома книги появился памятник полотенцесушителю с абсолютно нечитаемой цитатой Пушкина, - написал один из очевидцев.

- Как учились, такие и памятники. Скоро будет ещё веселее, - добавила жительница донской столицы.

Однако необычную «книгу» не только критиковали, нашлись и те, кто, наоборот, защитил подобное дизайнерское решение.

- Вполне читаемо, но исполнение скверное, - написал человек с ником Кот Бегемот.

- Выглядит красиво. Я только вот теперь сомневаться стал по поводу сушителя. Выглядит как открытая книга с цитатой. Не прочитаешь, пока не подойдёшь. Интересная задумка. Хотя соглашусь, сделать какую-то подложку под цитату стоило, - отметил ростовчанин.

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