Жителя Ростовской области, забившего ногами приятеля, отправили в колонию

Следком возбудил дело по статье "Убийство"
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области огласили приговор жителю одного из сел в Азовском районе, сообщает донской следком.
В ведомстве рассказали, что мужчина обвинялся в жесткой расправе над своим знакомым. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ранее знакомому 37-летнему мужчине более 40 ударов руками и ногами в область головы и туловища.
От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения преступления злоумышленник сбежал, но его удалось задержать.
До суда мужчина находился под стражей.
- Приговором суда Зыкову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.
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