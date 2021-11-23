Жителя Ростовской области, забившего ногами приятеля, отправили в колонию

Следком возбудил дело по статье "Убийство" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области огласили приговор жителю одного из сел в Азовском районе, сообщает донской следком.

В ведомстве рассказали, что мужчина обвинялся в жесткой расправе над своим знакомым. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ранее знакомому 37-летнему мужчине более 40 ударов руками и ногами в область головы и туловища.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения преступления злоумышленник сбежал, но его удалось задержать.

До суда мужчина находился под стражей.

- Приговором суда Зыкову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.

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