Легковой автомобиль приобретут для донского дома престарелых

Донской дом престарелых приобретет автомобиль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новоалександровский дом-интернат для престарелых и инвалидов принял решение приобрести автомобиль. На его покупку планируется потратить 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим домом престарелых. Все желающие принять в нем участие смогут подать свои заявки до 1 декабря. Затем начнется работа комиссии, по итогам которой и будет определен победитель. Ему будет необходимо доставить к воротам заведения новенькое авто с с двигателем с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров более 1500 см3.

Поставку необходимо будет осуществить до 20 декабря. Деньги на покупку машины будут выделены из областного бюджета.

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