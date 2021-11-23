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Общество23 ноября 2021 17:31

Экс-глава донского минздрава вновь устроилась на работу

Теперь Татьяна Быковская трудится под началом бизнесмена из списка Forbes
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Татьяна Быковская снова вышла на работу. Фото: аккаунт Татьяны Быковской в Инстаграм

Татьяна Быковская снова вышла на работу. Фото: аккаунт Татьяны Быковской в Инстаграм

Экс-глава министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская снова вышла на работу. Теперь она трудится под началом бизнесмена Виктора Харитонина в группе компаний "МедИнвестГрупп". Однако это неофициальная информация.

Бывшая чиновница разместила на своей странице снимок, сделанный на образовательной конференции для врачей. Прошедшая встреча была посвящена лучевой диагностике в клинической онкологии. Там Татьяна Быковская рассказала о проделанной работе.

Стоит отметить, что глава компании входит в в топ-100 самых богатых людей страны по версии журнала Forbes Russia.

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