Экс-глава донского минздрава вновь устроилась на работу

Татьяна Быковская снова вышла на работу. Фото: аккаунт Татьяны Быковской в Инстаграм

Экс-глава министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская снова вышла на работу. Теперь она трудится под началом бизнесмена Виктора Харитонина в группе компаний "МедИнвестГрупп". Однако это неофициальная информация.

Бывшая чиновница разместила на своей странице снимок, сделанный на образовательной конференции для врачей. Прошедшая встреча была посвящена лучевой диагностике в клинической онкологии. Там Татьяна Быковская рассказала о проделанной работе.

Стоит отметить, что глава компании входит в в топ-100 самых богатых людей страны по версии журнала Forbes Russia.

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