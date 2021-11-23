В Ростове нашли мертвым пропавшего полтора года назад местного жителя

В Ростове нашли мертвым пропавшего полтора года назад мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростове обнаружили тело пропавшего полтора года назад мужчины.

53-летний Игорь Овчаров ушел из дома еще 13 апреля 2020 года. Все это время он считался без вести пропавшим и ни разу не выходил на связь со своими родными. На протяжении этого периода велись его активные поиски.

А 23 ноября 2021 года волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг", к которым обратились отчаявшиеся родственники пропавшего, сообщили о том, что исчезнувший мужчина все-таки был найден, но к сожалению, найден погибшим.

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