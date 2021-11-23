В ростовских госпиталях освободились более 250 коек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице заметно снизилась заболеваемость коронавирусом. Утром 23 ноября в ростовских ковидных госпиталях находились 1 159 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- 346 - в горбольнице № 1 им. Н.А. Семашко, 536 - в горбольнице № 20», 61 - в КДЦ «Здоровье», 150 - в горбольнице № 6 и 66 - в больнице № 4, - говорится в тексте сообщения.

На прошлой неделе в стационарах лежали 1 416 пациентов Так, с прошлой недели в госпиталях освободились 257 коек.

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