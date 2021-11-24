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Общество23 ноября 2021 21:02

Первая партия утки отправилась из донского края в ОАЭ

В этом году было произведено 65 тысяч тонн мяса утки и индейки
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В ОАЭ отправили партию утиного мяса

В ОАЭ отправили партию утиного мяса

Фото: Правительство РО

Из Ростовской области в Объединенные Арабские Эмираты была отправлена партия утиного мяса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Там прошла встреча властей региона с руководством группы компаний «Дамате». Бизнесмены отметили, что в нынешнем году на донских предприятиях удалось произвести 65 тысяч тонн мяса утки и индейки.

- Идем пока по плану, несмотря на волну птичьего гриппа. Где-то тысяч пять тонн мы потеряли. Но сейчас восстановились и занимаемся. Помимо этого, мы полностью обеспечены инкубационным яйцом утки и индейки, - сообщил председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев.

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