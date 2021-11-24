Донской спутник может впервые отправиться в космос в начале 2022 года

Первый донской спутник улетит в космос в 2022 году Фото: Правительство РО

Из Ростовской области в космос может отправиться первый спутник. В планах осуществить его запуск уже в начале предстоящего года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ростовской области.

В настоящее время он уже полностью готов к запуску. Спутник успешно прошел все необходимые испытания и тестирования проведены, а документы для запуска и вовсе подготовлены раньше планируемого срока.

«Донской спутник является попутной нагрузкой ракеты, и его запуск полностью зависит от готовности ракеты-носителя и основной нагрузки, выпускаемых предприятиями Роскосмоса. В настоящее время ожидаем необходимого уровня готовности, в связи с чем сроки запуска позволяют рассчитывать на запуск первого донского спутника в начале 2022 года, - сообщил советник губернатора Антон Алексеев.

Чиновник пообещал обязательно сообщить о моменте «погружения» спутника в диспенсер ракеты. Кроме того, дончане смогут полюбоваться снимками и видео с этого события. Аппарат планируется вывести на высоту в 550 километров. Использовать его для связи смогут в том числе и донские школьники.

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