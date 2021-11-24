К этой минуте в донской столице 0 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром 24 ноября в Ростове выпал первый снег. Сейчас он моросит и липнет на все вокруг, но почти сразу же тает. На дорогах снежных заносов нет, но небольшие пробки из-за погоды все же образовались.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Погода», в ближайшее 2 часа осадки не прекратятся. К этой минуте в донской столице 0 градусов, но в течение дня столбики термометров могут подняться до +2 градусов. Ночью прогнозируют -5. Ветер сейчас северный, не выше 3 м/с.

Снег с дождем также идет и в ряде других территорий региона. Так, по карте видно, что под фронтом непогоды оказались Батайск, Зерноград, Самарское, Чалтырь.

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