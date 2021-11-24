Мороз до -10 градусов и снег ожидаются в Ростовской области

В течение дня столбики термометров будут колебаться от -3 до +2 градусов
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Морозы до -10 градусов и снег ожидаются в некоторых территориях Ростовской области ночью 24 ноября. Однако это самая низкая температура в среднем же будет от -4 до +1. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщили в пресс-службе управления МЧС.
Из-за похолодания в ночное время на дорогах может образоваться гололедица, поэтому водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
В течение дня в зависимости от районов столбики термометров будут колебаться от -3 до +2 градусов. Обещают северо-западный ветер с переходом на северо-восточный, его порывы могут достигать 5-10 м/с.
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