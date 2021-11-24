Всего к зиме в донской столице подготовили более 200 единиц спецтехники. Фото: сайт администрации Ростова
Ночью 24 ноября из-за непогоды на улицы Ростова вывели десятки спецмашин. С помощью техники специалисты обработали противогололедными реагентами самые опасные участки дорог. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Всего должны были привлечь к работе 60 единиц транспорта. Есть еще дополнительный резерв на базе подрядчика, но его используют в случае более сложных погодных условий. Снег и гололедицу ожидают не только сегодня, но и завтра, ночью и утром 25 ноября.
Всего к зиме в донской столице подготовили более 200 единиц спецтехники. Также сформировали запас противогололедных материалов - около 9 тысяч тонн реагентов.
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