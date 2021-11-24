25 ноября в Таганроге временно приостановят движение трамваев №3

Составы не будут курсировать из-за работ на электросетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 25 ноября, в Таганроге временно приостановят движение трамваев, которые курсируют по маршруту №3. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

- С 13 до 16 часов будет приостановлено движение трамваев № 3 из-за производства работ на электросетях ПАО «Россети-Юг», - говорится в сообщении.

К слову, это уже третье подобное ограничение с момента запуска обновленного трамвайного маршрута. Пассажиров в составах под номером три перевозят уже около двух месяцев.

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