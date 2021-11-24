Еще 37 пациентов с COVID-19 умерли в Ростовской области

Под надзором медиков сейчас находятся 4128 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще 37 смертей среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали за сутки в Ростовской области. Информацию об этом сегодня, 24 ноября, опубликовали власти.

Скончались 22 женщины от 44 до 87 лет и 15 мужчин от 46 до 95 лет. У всех были хронические заболевания. Жертвами пандемии стали уже 8502 жителя Дона.

Также, по данным правительства, в больницах под надзором медиков сейчас находятся 4128 человек, 40 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Кроме того, за прошедшие 24 часа выявили 644 случая коронавируса.

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