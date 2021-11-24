Василий Голубев: «Экологическая работа в Ростовской области должна иметь результат»

Губернатор отметил, что некоторые планы по улучшению окружающей среды «уходят в завтра». Фото: сайт правительства РО

Жители Ростовской области должны видеть результаты работы в сфере экологии. Людям нужны не планы, а настоящая работа, в том числе это касается контроля за состоянием реки Темерник и ситуации с уборкой мусора. Такое заявление сегодня, 24 ноября, сделал губернатор Василий Голубев.

О важности и необходимости результатов глава региона напомнил руководителю Минприроды Дона Михаилу Фишкину. Чиновник отчитался на совещании о проектах и акциях, которые проводятся на Дону, а также о планах на будущее, но это не устроило Василия Голубева.

- Разработка планов, разработка программ, разработка обучающих семинаров и так далее. Разговоры остаются разговорами. Сами-то удовлетворены результатом своей работы? То, что вы делаете, все нужно, но человек почувствует результат только тогда, когда увидит, что все накопленное убрано и рекльтивировано. Все, что вы делаете, должно иметь результат, - подчеркнул Василий Голубев.

Губернатор отметил, что тема экологии беспокоит каждого человека, но некоторые планы по улучшению окружающей среды «уходят в завтра».

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